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    В Тертере произошло ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report.az

    Тертер. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Тертерском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Гарадаглы.

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21015", Тофик Байрамов 1964 г.р. врезался в припаркованный на обочине дороги грузовик "Газель" Таваккуля Аббасова.

    В результате Т.Байрамов и его пассажир получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Тертерскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование. 

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