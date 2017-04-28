В Тертере произошло ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

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Тертер. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Тертерском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Гарадаглы.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21015", Тофик Байрамов 1964 г.р. врезался в припаркованный на обочине дороги грузовик "Газель" Таваккуля Аббасова.

В результате Т.Байрамов и его пассажир получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Тертерскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.