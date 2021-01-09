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В Тертере оштрафовано занимавшееся репетиторской деятельностью лицо

В Тертере оштрафовано занимавшееся репетиторской деятельностью лицо Сотрудниками Тертерского РУП продолжаются мероприятия, направленные на предупреждение нарушений карантина.
Происшествия
9 января 2021 г. 17:58
В Тертере оштрафовано занимавшееся репетиторской деятельностью лицо

Сотрудниками Тертерского РУП продолжаются мероприятия, направленные на предупреждение нарушений карантина.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского РУП, был установлен факт ведения местной жительницей Мехрибан Мехтиевой репетиторской деятельности в своем доме.

М.Мехтиева была оштрафована по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил особого карантинного режима, а родителям 11 учеников вынесено строгое предупреждение.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə repetitor fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs cərimələndi

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