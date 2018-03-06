В связи с пожаром в наркологическом центре в Баку арестован один человек

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре в Баку арестован один человек.

Как сообщает Report, совместную информацию об этом распространили Генпрокуратура и МВД Азербайджана.

В информации напомнили, что 2 марта 2018 года в Республиканском наркологическом центре, расположенном в Хатаинском районе Баку, произошел пожар, унесший жизни большого количества людей.

По факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, создана следственно-оперативная группа из опытных сотрудников.

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики для расследования причин происшествия, а также розыска и привлечения к ответственности виновных, были проведены неотложные процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, опрошены потерпевшие и медперсонал центра, назначены необходимые экспертизы.

В результате принятых мер 3 марта 2018 года по подозрению в совершении данного преступления был задержан житель Баку Мухаммед Мамедов, получающий лечение в центре с диагнозом "нарушения психики и поведения в результате употребления алкоголя".

Во время предварительного допроса М.Мамедов признался в совершении преступления и заявил, что решил свести счеты с жизнью в знак протеста против предвзятого отношения к нему членов семьи и нежелания лечиться в Наркологическом центре.

С этой целью 2 марта в 6 часов утра он завернулся в одеяло и поджег его зажигалкой. По мере усиления огня он передумал убивать себя, сбросил одеяло на кровать, испугался, что огонь переметнется в другие палаты и поэтому сразу же покинул центр, когда открылась дверь отделения.

Все отмеченное подтверждается свидетельскими показаниями, механизмом произошедшего пожара и записью с камер наблюдения.

М.Мамедов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) и 186.2.2 (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие за собой тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, а также назначены комплексные психиатрическая, психологическая и наркологическая экспертизы.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

О результатах будет сообщено дополнительно.