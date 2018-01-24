В связи с оползнем близ телебашни создан особый штаб

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В свзязи с осадками в последние дни на Баиловском склоне Сабаильского района столицы, близ телебашни наблюдается активность оползневой зоны. Так, на поверхности земли образовались трещины, а в некоторых местах они даже расширились.

Как сообщили Report в Исполнительной власти Сабаильского района, в связи с этим на территории побывали представители соответствующих госструктур, осмотрели место оползня.

"С учетом серьезности ситуации с целью обеспечения безопасности граждан в ИВ Сабаильского района создан особый штаб. С участием экспертов были уточнены масштаб оползня, адреса расположенных на территории построек и количество жильцов. Подготовлен специальный план эвакуации и размещения и если возникнет необходимость, то уже определены места их временного размещения. В настоящее время нет серьезных оснований для беспокойства, территория находится под контролем соответствующих структур", - говорится в сообщении ИВ Сабаильского района.

В штабе проведено заседание в связи с этим вопросом с участием главы районного ИВ Эльдара Азизова, даны поручения начальникам служб, организаций и в др. сферах.

Территория постоянно осматривается, результате чего в соответствующие структуры дается информация о показателях сигнальных установок и о любых изменениях.

Процессы на территории находятся под контролем Кабинета министров.