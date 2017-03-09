В связи с гибелью студентов на дороге Баку-Сумгайыт задержаны два водителя

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Задержаны два водителя в связи с произошедшей аварией на дороге Баку-Сумгайыт.

В ответ на запрос Report в Главном управлении следствия и дознания министерства внутренних дел сообщили, что водитель микроавтобуса марки "Ford" с государственным регистрационным номером 50-BN-132, житель Сумгайыта 1976 г.р. Гусейнов Намик Гусейн оглу при движении на высокой скорости потерял управление и сначала врезался в грузовую машину марки "ЗИЛ", стоявшей на краю дороги, а затем в железное ограждение дороги.

В управлении также сообщили, что грузовик "ЗИЛ" сломался до того, как произошла авария и он стоял на краю дороги.

В связи с происшествием, кроме водителя микроавтобуса, также был задержан водитель грузовика Шамистанлы Эльвин Эльдар оглу.

Обоих водителей допрашивают, устанавливается, были ли они в момент аварии пьяны.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.