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Report Georgia

В супермаркетах и аптеках проведены рейды против не носящих маски

В супермаркетах и аптеках проведены рейды против не носящих маски В супермаркетах и аптеках проведены рейды против не носящих маски
Происшествия
7 июля 2020 г. 16:31
В супермаркетах и аптеках проведены рейды против не носящих маски

Сотрудники Сумгайытского городского управления полиции с целью предотвращения массового распространения инфекции коронавируса (COVID-19) проводят усиленные контрольно-профилактические мероприятия в крупных супермаркетах, аптеках и других закрытых помещениях на территории города. Лица, не соблюдающие социальную дистанцию в супермаркетах, не использующие индивидуальные средства защиты дыхательных путей, привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе рейдов сотрудниками полиции были выявлены и строго наказаны в соответствии с законодательством входящие в маркеты без масок и не обратившие на это внимание сотрудники объектов. Кроме того, в ходе мероприятия с целью предотвращения возникновения очереди у касс и соблюдения социальной дистанции в маркетах после вмешательства полиции было восстановлено функционирование неработающих касс.

В ходе мероприятия были предупреждены и приняты серьезные дисциплинарные меры в отношении продавцов, работающих без медицинских масок и перчаток, не соблюдающих санитарно-гигиенические правила в аптеках Сумгайыта.

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Версия на азербайджанском языке Supermarketlər və apteklərdə maska taxmayanlara qarşı reydlər keçirildi

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