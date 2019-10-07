В Сумгайыте избита 42-летняя женщина.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, местную жительницу Багирову Севиндж Сеидрза гызы 1977 г.р. избил знакомый.
Женщина была госпитализирована.
По факту ведется расследование.
В Сумгайыте избита 42-летняя женщина.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, местную жительницу Багирову Севиндж Сеидрза гызы 1977 г.р. избил знакомый.
Женщина была госпитализирована.
По факту ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости