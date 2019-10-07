В Сумгайыте избита 42-летняя женщина

В Сумгайыте избита 42-летняя женщина

7 октября, 2019 20:17

https://report.az/storage/news/e4e64129f4e31acffd2c16240f6c3247/566704cc-6332-455d-af91-889237074089_292.jpg В Сумгайыте избита 42-летняя женщина. Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, местную жительницу Багирову Севиндж Сеидрза гызы 1977 г.р. избил знакомый. Женщина была госпитализирована. По факту ведется расследование.

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