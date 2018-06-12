В Сумгайыте задержали серийных грабителей дач

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции проведена спецоперация, направленная на задержание лиц, ограбивших частные дома в поселках Новханы, Джорат и дачном массиве Гурд Дереси и нанесших тем самым гражданам крупный ущерб. В результате операции были задержаны подозреваемые - жители Сумгайыта Руфат Абасалиев и Тасим Дадашов.

Об этом Report сообщили в МВД.

В предварительных показаниях члены преступной группировки признались, что из 23 дачных домов в Сумгайыте и окрестных территориях украли кондиционеры, ноутбуки, электропровода, различные металлические бытовые предметы, а также строительные инструменты.

Отметим, что члены преступной группы в основном грабили дома, где не было постоянного проживания.

По их словам, украденное они продавали за бесценок в пунктах по приему металла на территории Сумгайыта, а "выручку" делили между собой.

Как продолжение оперативных мероприятий, были установлены владельцы пунктов приема металла. При обыске их объектов полицейские обнаружили часть украденных предметов и изъяли в качестве вещественного доказательства.

По фактам в следственном отделе Сумгайытского городского управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, расследования продолжаются.

Не исключается причастность задержанных лиц к другим преступлениям. Граждане, ставшие жертвами их преступлений, могут обратиться в "Call-центр" 102 министерства внутренних дел или в Сумгайытское городское управление полиции.