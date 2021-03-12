В Сумгайыте водитель-автохулиган арестован на 15 суток

Отдел Государственной дорожной полиции Сумгайытского городского управления полиции задержал водителя, совершившего на территории города автохулиганство.

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Сумгайытского городского управления полиции задержали водителя, совершившего на территории города автохулиганство.

Как сообщает Report, Хыдыров Заур Насиб оглу 1981 года рождения совершил хулиганские действия на автомобиле марки BMW с государственным регистрационным знаком 90-TM-800.

Он нарушал правила дорожного движения, совершая опасные маневры на проспекте Гейдара Алиева. Сотрудники дорожной полиции задержали водителя, а его автомобиль был доставлен на штрафную стоянку.

Собранные в отношении водителя материалы переданы в Сумгайытский городской суд. По решению суда водитель Хыдыров Заур Насиб оглу арестован в административном порядке на 15 суток и лишен водительских прав сроком на 1 год.