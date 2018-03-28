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    В Сумгайыте машина сбила женщину средних лет

    Инцидент произошел на улице Мира

    Сумгайыт. 28 марта. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Как передает местное бюро Report, жительница 3-го микрорайона города Сумгайыт, Ханкишиева Валида Мамед гызы, была сбита автомобилем с государственными номерными знаками “50 – DX – 195”, когда хотела перейти дорогу на улице Мира.

    Раненая женщина была незамедлительно доставлена в городской пункт Скорой медпомощи в тяжелом состоянии.

    По факту ведется расследование.

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