В Сумгайыте машина сбила женщину средних лет

Сумгайыт. 28 марта. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает местное бюро Report, жительница 3-го микрорайона города Сумгайыт, Ханкишиева Валида Мамед гызы, была сбита автомобилем с государственными номерными знаками “50 – DX – 195”, когда хотела перейти дорогу на улице Мира.

Раненая женщина была незамедлительно доставлена в городской пункт Скорой медпомощи в тяжелом состоянии.

По факту ведется расследование.