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В Сумгайыте при пожаре в жилом доме пострадали один человек

В Сумгайыте при пожаре в жилом доме пострадали один человек На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в Сумгайыте.
Происшествия
3 августа 2025 г. 15:29
В Сумгайыте при пожаре в жилом доме пострадали один человек

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в Сумгайыте.

Как сообщили Report в ведомстве, на место происшествия были немедленно направлены силы Сумгайытского городского управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в магазине хозяйственных товаров, расположенном на 1-м этаже девятиэтажного жилого дома, было потушено в краткие сроки без распространения на близлежащую территорию.

В результате происшествия в магазине общей площадью 300 м2 сгорели краски, хранившиеся в металлических контейнерах, а также от воздействия высокой температуры расплавились передние части легковых автомобилей, один человек получил ожоги различной степени тяжести.

Остальная часть магазина, прилегающие объекты и квартиры были защищены от огня.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, xəsarət alan var

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