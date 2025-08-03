В Сумгайыте при пожаре в жилом доме пострадали один человек

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в Сумгайыте.

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в Сумгайыте.

Как сообщили Report в ведомстве, на место происшествия были немедленно направлены силы Сумгайытского городского управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в магазине хозяйственных товаров, расположенном на 1-м этаже девятиэтажного жилого дома, было потушено в краткие сроки без распространения на близлежащую территорию.

В результате происшествия в магазине общей площадью 300 м2 сгорели краски, хранившиеся в металлических контейнерах, а также от воздействия высокой температуры расплавились передние части легковых автомобилей, один человек получил ожоги различной степени тяжести.

Остальная часть магазина, прилегающие объекты и квартиры были защищены от огня.