В суд направлено уголовное дело мужчины, убившего в Маштаге земляка из-за 200 манатов

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Тофика Шакярова, обвиняемого в убийстве земляка в поселке Маштага.

Как сообщает Report, проведенное в Сабунчинской районной прокуратуре предварительное следствие было подытожено и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано на производство судьи Махмуда Агаларова. Время подготовительного заседания суда станет известно в ближайшие дни.

Отметим, что убийство произошло 11 ноября прошлого года на улице А.М.Абдулкерима в поселке Маштага Сабунчинского района.

В результате спора, возникшего между местным жителем Т.Шукюровым 1977 г.р. и Исмаилом Абдуллаевым 1987 г.р. первый нанес И.Абдуллаеву несколько ножевых ранений. Хотя пострадавший был госпитализирован, спасти его жизнь не удалось.

Подозреваемый Т.Шукюров был задержан и привлечен к следствию сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП.

В ходе расследования стало известно, что Т.Шукюров убил земляка из-за долга, который составлял около 200 манатов.

Он обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.