В Сиязани произошло ДТП, один человек погиб, трое ранены

В Сиязани произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Сиязани произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, водитель автомобиля марки Hyundai потерял управление на магистральной дороге. В результате погиб Гладченко Виталий Владимирович, 1951 г.р., телесные травмы различной степени тяжести получили жители столицы Нушаба Гасан гызы Султанова, 1955 г.р. и Сабина Чингиз гызы Гасымова, 1974 г.р. Они были размещены в Шабранскую районную центральную больницу. Еще одна пассажирка Аян Ровшан гызы Гасымова, 2004 г.р., была госпитализирована в Сиязанский региональный лечебно-диагностический центр.

По факту ведется расследование.