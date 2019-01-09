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    В Шуше трое армян умерли, отравившись угарным газом

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В оккупированном Арменией азербайджанском городе Шуша в результате отравления угарным газом погибли трое армян, еще один находится в тяжелом состоянии.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, все они члены одной семьи. 

    Так, прибывшая на место бригада спасателей взломала дверь квартиры одного из домов Шуши, в которой обнаружила тела супругов С.М. (1986 г.р.) и А.А.(1990 г.р.) их сына Ж.М. (2014 г.р.).

    Еще один ребенок 2011 года рождения был доставлен в больницу , его состояние оценивается как тяжелое. Ведется следствие.

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