В Шуше трое армян умерли, отравившись угарным газом

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В оккупированном Арменией азербайджанском городе Шуша в результате отравления угарным газом погибли трое армян, еще один находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, все они члены одной семьи.

Так, прибывшая на место бригада спасателей взломала дверь квартиры одного из домов Шуши, в которой обнаружила тела супругов С.М. (1986 г.р.) и А.А.(1990 г.р.) их сына Ж.М. (2014 г.р.).

Еще один ребенок 2011 года рождения был доставлен в больницу , его состояние оценивается как тяжелое. Ведется следствие.