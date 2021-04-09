В Ширване автомобиль врезался в железобетонное ограждение

В городе Ширван произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель.

В городе Ширван произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель.

Как передает аранское бюро Report, происшествие зафиксировано на улице Первого мая.

Житель села Шихсалахлы Сабирабадского района Аббас Гусейнзаде, 1997 года рождения потерял управление автомобилем марки ВАЗ-2115, в результате чего машина врезалась в железобетонное ограждение на обочине дороги.

Водитель был госпитализирован в отдел реанимации Центральной больницы города Ширван с травмами различной степени тяжести.