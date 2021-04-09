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В Ширване автомобиль врезался в железобетонное ограждение

В Ширване автомобиль врезался в железобетонное ограждение В городе Ширван произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель.
Происшествия
9 апреля 2021 г. 04:29
В Ширване автомобиль врезался в железобетонное ограждение

В городе Ширван произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель.

Как передает аранское бюро Report, происшествие зафиксировано на улице Первого мая.

Житель села Шихсалахлы Сабирабадского района Аббас Гусейнзаде, 1997 года рождения потерял управление автомобилем марки ВАЗ-2115, в результате чего машина врезалась в железобетонное ограждение на обочине дороги.

Водитель был госпитализирован в отдел реанимации Центральной больницы города Ширван с травмами различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şirvanda avtomobil dəmir betona çırpılıb, sürücü xəsarət alıb

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