В Шамахы произошел вооруженный инцидент, пострадали 2 человека

Шамахы. 7 июня. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает ширванское бюро Report, стрельба произошла на улице Ахундова.
Местный житель Джейхун Алибала оглу Гадимов 1994 г.р. при неизвестных обстоятельствах получил огнестрельное ранение в левую руку.
Во время инцидента находившийся рядом с Дж.Гадимовым его дядя, местный житель Эльхан Алибаба оглу Гадимов получил ножевое ранение в область передней брюшной стенки.
Оба доставлены в Шамахинскую центральную районную больницу. Э.Гадимову была оказана первая медицинская помощь, состояние прооперированного больного удовлетворительное.
Что касается Дж.Гадимова, его выписали.
Личность преступника (или преступников) пока не установлена.
По факту в Шамахинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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