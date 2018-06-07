В Шамахы произошел вооруженный инцидент, пострадали 2 человека

Шамахы. 7 июня. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает ширванское бюро Report, стрельба произошла на улице Ахундова.

Местный житель Джейхун Алибала оглу Гадимов 1994 г.р. при неизвестных обстоятельствах получил огнестрельное ранение в левую руку.

Во время инцидента находившийся рядом с Дж.Гадимовым его дядя, местный житель Эльхан Алибаба оглу Гадимов получил ножевое ранение в область передней брюшной стенки.

Оба доставлены в Шамахинскую центральную районную больницу. Э.Гадимову была оказана первая медицинская помощь, состояние прооперированного больного удовлетворительное.

Что касается Дж.Гадимова, его выписали.

Личность преступника (или преступников) пока не установлена.

По факту в Шамахинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.