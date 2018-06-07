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    В Шамахы произошел вооруженный инцидент, пострадали 2 человека

    Шамахы. 7 июня. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе произошел вооруженный инцидент. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, стрельба произошла на улице Ахундова. 

    Местный житель Джейхун Алибала оглу Гадимов 1994 г.р. при неизвестных обстоятельствах получил огнестрельное ранение в левую руку. 

    Во время инцидента находившийся рядом с Дж.Гадимовым его дядя, местный житель Эльхан Алибаба оглу Гадимов получил ножевое ранение в область передней брюшной стенки. 

    Оба доставлены в Шамахинскую центральную районную больницу. Э.Гадимову была оказана первая медицинская помощь, состояние прооперированного больного удовлетворительное. 

    Что касается Дж.Гадимова, его выписали.

    Личность преступника (или преступников) пока не установлена. 

    По факту в Шамахинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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