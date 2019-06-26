В Санкт-Петербурге ограбили азербайджанского бизнесмена в ресторане японской кухни

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли крупную кражу, жертвой которой стал 59-летний бизнесмен, уроженец Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По словам потерпевшего, ночь на 23 июня он провел в ресторане японской кухни на Петровской набережной в Петроградском районе вместе со своим малознакомым соотечественником. Покинув заведение, бизнесмен обнаружил пропажу денег, мобильного телефона и золотого кольца с драгоценными камнями. Общая сумма ущерба составила около 2,5 млн. рублей.

В результате оперативно-следственных мероприятий правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний приезжий из Азербайджана, безработный.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.