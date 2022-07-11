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В Сальяне столкнулись два грузовика, есть пострадавшие

В Сальяне столкнулись два грузовика, есть пострадавшие В Сальянском районе столкнулись два грузовика, есть пострадавшие.
Происшествия
11 июля 2022 г. 09:45
В Сальяне столкнулись два грузовика, есть пострадавшие

В Сальянском районе столкнулись два грузовика, есть пострадавшие.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке новой магистрали Алят-Астара, проходящем по территории села Шорсулу.

Так, во время движения грузовик марки "КамАЗ" врезался сзади в другой грузовик. В результате жители Масаллинского района Агаев Фуад Бейбала оглу 1995 года рождения и Рагимов Садаил Фирдовси оглу 1996 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda iki yük maşını toqquşub, xəsarət alanlar var

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