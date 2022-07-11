В Сальяне столкнулись два грузовика, есть пострадавшие

В Сальянском районе столкнулись два грузовика, есть пострадавшие.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке новой магистрали Алят-Астара, проходящем по территории села Шорсулу.
Так, во время движения грузовик марки "КамАЗ" врезался сзади в другой грузовик. В результате жители Масаллинского района Агаев Фуад Бейбала оглу 1995 года рождения и Рагимов Садаил Фирдовси оглу 1996 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.