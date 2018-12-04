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    В Сальяне произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые - ФОТО

    Сальян. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло тяжелое ДТП. 

    Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена на 67 км магистральной дороги Алят-Астара. 

    Житель Лерикского района Парвиз Алим оглу Гулиев 1992 г.р. за рулем автомобиля марки "Nissan" врезался в следовавший впереди него грузовик. 

    В результате ДТП погиб 1 человек - Диниев Адиль Гамид оглу 1963 г.р.

    Получившие различные травмы водитель "Nissan" и его пассажиры - Динили Нисе Адиль гызы 1999 г.р., Гулиева Зинет Гамид гызы 1967 г.р. и Фатуллаева Гюльназ Фанхам гызы 1967 г.р. доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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