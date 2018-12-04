В Сальяне произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые - ФОТО

4 декабря, 2018 15:12

https://report.az/storage/news/baa20aae6c6cfdaf14a6b8860b7b1e99/9b8a5ddb-fb5b-463c-9eb6-6fa87633b269_292.jpg Сальян. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло тяжелое ДТП. Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена на 67 км магистральной дороги Алят-Астара. Житель Лерикского района Парвиз Алим оглу Гулиев 1992 г.р. за рулем автомобиля марки "Nissan" врезался в следовавший впереди него грузовик. В результате ДТП погиб 1 человек - Диниев Адиль Гамид оглу 1963 г.р. Получившие различные травмы водитель "Nissan" и его пассажиры - Динили Нисе Адиль гызы 1999 г.р., Гулиева Зинет Гамид гызы 1967 г.р. и Фатуллаева Гюльназ Фанхам гызы 1967 г.р. доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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