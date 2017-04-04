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    В Сальяне мотоцикл разбился о дерево, водитель ранен

    Эльданиз Багиров размещен в отделении травматологии© Courtesy İmage

    Сальян. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие имело место вчера вечером в районном жилом массиве Станция.

    Проживающий по адресу город Сальян, улица 20 января, дом 17, квартира 8 40-летний Эльданиз Багиров, находясь за рулем мотоцикла, потерял управление транспортным средством и столкнулся с деревом на обочине. Водитель, получивший телесные повреждения различной степени тяжести, размещен в Сальянской центральной районной больнице. После оказания пострадавшему первой медицинской помощи он был помещен в отделение травматологии.

    По факту ведется следствие. 

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