В Сальяне мотоцикл разбился о дерево, водитель ранен

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Сальян. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие имело место вчера вечером в районном жилом массиве Станция.

Проживающий по адресу город Сальян, улица 20 января, дом 17, квартира 8 40-летний Эльданиз Багиров, находясь за рулем мотоцикла, потерял управление транспортным средством и столкнулся с деревом на обочине. Водитель, получивший телесные повреждения различной степени тяжести, размещен в Сальянской центральной районной больнице. После оказания пострадавшему первой медицинской помощи он был помещен в отделение травматологии.

По факту ведется следствие.