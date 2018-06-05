В Сабирабаде произошло тяжелое ДТП, пострадали 4 человека, один из которых ребенок

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Сабирабад. 5 июня. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Гаратогай.

Столкнулись автомобиль марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 10-XH-058 и "ВАЗ - 21015" с государственным регистрационным номером 54-BH-814.

В результате аварии жители села Гаратогай Ягубова Гюльнар Ягуб гызы 1956 г.р., Сарвин Сабухи гызы Нуриева 2010 г.р., Нуриев Сабухи Сакит оглу 1980 г.р., житель села Гюдеджухур Аббасов Рамиль Солтанали оглу получили травмы различной степени тяжести.

Раненые помещены в Ширванскую центральную городскую больницу.

По факту ведется расследование.