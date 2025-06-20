В Сабаильском районе обнаружены оружие и боеприпасы

В Сабаильском районе обнаружены оружие и боеприпасы

На территории Сабаильского района города Баку обнаружены оружие и боеприпасы.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Информация поступила на горячую телефонную линию "112", на место происшествия незамедлительно была направлена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

На месте были найдены 1 ручная граната РГ-42, 1 взрыватель УЗРГМ, 17 патронов калибра 5,45 мм, 27 патронов калибра 7,62 мм, 1 патрон калибра 9 мм, 1 магазин от автомата АК-74 и 1 охотничье ружье.

Оружие и боеприпасы были изъяты с территории специалистами МЧС.

