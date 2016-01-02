​В результате сильного снегопада в северном регионе прервана связь с более чем 30 селами - ФОТО

Губа. 2 января. REPORT.AZ/ В результате продолжающегося со вчерашнего дня сильного снегопада была прервана связь горных сел Губы с районным центром.

Как сообщает Report, полностью перекрыты дороги в направлении Губа-Гонагкенд, Губа-Тулякяран-Будуг-Зейид, Губа-Сусай и Губа-Испик-Хыналыг.

В целом прервана связь с более чем 30 горными селами, в некоторых из которых возникли проблемы с подачей электроэнергии.

Как сообщил Report председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Губы Юсиф Абидов, для расчистки дорог в села направлена снегоуборочная техника.

По информации, переданной Report из Губинского регионального управления гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, наибольшее количество снега выпало в селе Халтан, здесь высота снежного покрова достигла 70 см.