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    ​В результате сильного снегопада в северном регионе прервана связь с более чем 30 селами - ФОТО

    В некоторых горных селах возникли проблемы с подачей электроэнергии

    Губа. 2 января. REPORT.AZ/ В результате продолжающегося со вчерашнего дня сильного снегопада была прервана связь горных сел Губы с районным центром.

    Как сообщает Report, полностью перекрыты дороги в направлении Губа-Гонагкенд, Губа-Тулякяран-Будуг-Зейид, Губа-Сусай и Губа-Испик-Хыналыг.

    В целом прервана связь с более чем 30 горными селами, в некоторых из которых возникли проблемы с подачей электроэнергии.

    Как сообщил Report председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Губы Юсиф Абидов, для расчистки дорог в села направлена снегоуборочная техника.

    По информации, переданной Report из Губинского регионального управления гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, наибольшее количество снега выпало в селе Халтан, здесь высота снежного покрова достигла 70 см. 

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