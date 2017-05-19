В результате разлива реки Агсу в Шемахе прервана связь с тремя селами

Шемаха. 19 мая. REPORT.AZ/ Непрерывные ливневые дожди в течение двух дней стали причиной разлива реки Агсу.

Как передает ширванское бюро Report, в результате селевые потоки смыли дороги в шемахинских селах Галейбугурд, Кешмадин и Галадериси.

Из-за невозможности добраться до районного центра жители сел используют лошадей для перехода реки. Ранее селевые потоки сильно навредили огородным участкам на территории села. В четырех селах селевые потоки смыли огородные растения по левую и правую сторону от реки. В некоторых местностях имеют место провалы почвы. Электроснабжение сел приостановлено. На 4-6 км дороги Шемаха-Галейбугурд на дорогу с гор посыпались куски земли и скал.

Начиная со второй половины дня на территорию привлечены соответствующие структуры. В результате восстановительных работ связь с селом Галейбугурд восстановлена. С другими двумя селами связи все еще нет.