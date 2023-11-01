ANAMA: В октябре на освобожденных территориях обнаружено 1695 мин, 8537 неразорвавшихся боеприпасов

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в Report ANAMA, в течение октября на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено и обезврежено 928 противотанковых, 767 противопехотных мин, 8 537 неразорвавшихся боеприпасов.

За минувший месяц от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 6687,4 гектара.

Операции по разминированию осуществляли ANAMA, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба.