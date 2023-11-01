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ANAMA: В октябре на освобожденных территориях обнаружено 1695 мин, 8537 неразорвавшихся боеприпасов

ANAMA: В октябре на освобожденных территориях обнаружено 1695 мин, 8537 неразорвавшихся боеприпасов Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
1 ноября 2023 г. 17:50
ANAMA: В октябре на освобожденных территориях обнаружено 1695 мин, 8537 неразорвавшихся боеприпасов

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в Report ANAMA, в течение октября на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено и обезврежено 928 противотанковых, 767 противопехотных мин, 8 537 неразорвавшихся боеприпасов.

За минувший месяц от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 6687,4 гектара.

Операции по разминированию осуществляли ANAMA, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба.

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Версия на английском языке Nearly 1,700 mines found in liberated areas last month
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə ötən ay 1 695 mina, 8 537 PHS aşkarlanıb

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