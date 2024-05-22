В Ханкенди работник строительной компании задержан за незаконное хранение оружия

Сотрудники Ханкендинского городского отдела полиции задержали работающего помощником мастера в одной из строительных компаний жителя Ходжавендского района Эмраха Хагвердиева, подозреваемого в незаконном хранении оружия.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты пистолет Макарова с 8 патронами и 16 дополнительных патронов.
По месту жительства задержанного также были обнаружены и изъяты автомат, магазины для патронов, патроны различного калибра и штык-ножи.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.