​В Прикамье двух уроженцев Азербайджана будут судить за разбой, поджог, убийства и хранение оружия

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Перми на скамье подсудимых оказались двое уроженцев Азербайджана 32 и 41 года, обвиняемых в совершении целого ряда преступлений, которые долгое время оставались нераскрытыми.

Как передает Report, по версии следствия на счету азербайджанцев разбой, поджог, побои, убийства, хранение оружия и боеприпасов и ряд других правонарушений.

Инкриминируемые обвиняемым преступления были совершены в 2013 году. Так, в апреле 2013 года 32-летний мужчина вместе с двумя соучастниками совершил разбойное нападение на пилораму в Нытвенском районе. Во время нападения злоумышленники убили сторожа, сожгли сторожку и автомобиль-лесовоз. Уголовное дело в отношении подельников бандита по данному эпизоду было выделено в отдельное производство, уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.

В сентябре обвиняемый и его 41-летний знакомый, находясь на праздновании свадьбы в одном из кафе Свердловского района Перми, устроили пьяный дебош. Они спровоцировали конфликт с одним из гостей, в ходе которого жестоко избили его, угрожая убийством. При этом один из злоумышленников после повредил припаркованный рядом автомобиль потерпевшего.

В декабре злоумышленник, будучи пьяным, из-за внезапно возникшей ссоры трижды выстрелил в малознакомого 38-летнего мужчину. Преступление произошло в помещении животноводческого комплекса в Чернушинском районе. От полученных ранений пострадавший скончался.

Материалы уголовного дела составили 9 томов. Сейчас расследование завершено и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.