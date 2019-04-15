В Подмосковье азербайджанца застрелили из-за картошки

В Ленинском районе Подмосковья произошла перестрелка с участием азербайджанцев.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Московский Комсомолец".

В результате инцидента 32-летний азербайджанец умер по пути в больницу. До больницы его довез приятель, который был ранен по касательной в голову.

Причиной стала гнилая картошка в 15 тонн, которую торговцы купили у земляков, а затем пытались вернуть деньги за некачественный товар.

Как пояснила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина, возбуждено уголовное дело по статьям УК "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия".