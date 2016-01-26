​В Санкт-Петербурге зарезали уроженца Азербайджана

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге в результате ножевых ранений скончался уроженец Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Ночью 25 января в Александровскую больницу поступил 32-летний мужчина, гражданин Азербайджана, который спустя час скончался от полученных ран.

Как заявил источник в правоохранительных органах, мужчина был доставлен в больницу из помещения бильярдного клуба на улице Крыленко. "Обстоятельства происшествия устанавливаются", - подчеркнул источник.

По факту возбуждено уголовное дело.