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В двух карабахских войнах Азербайджану был нанесен материальный ущерб более чем на 100 млрд манатов

В двух карабахских войнах Азербайджану был нанесен материальный ущерб более чем на 100 млрд манатов В период Первой Карабахской войны и последующие периоды, а также во время Второй Карабахской войны гражданской инфраструктуре был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 5,2 млрд манатов.
Происшествия
18 февраля 2025 г. 20:34
В двух карабахских войнах Азербайджану был нанесен материальный ущерб более чем на 100 млрд манатов

В период Первой карабахской войны и последовавший за этим период оккупации азербайджанских земель, а также во время Второй карабахской войны гражданской инфраструктуре Азербайджана был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 5,2 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обвинительном акте по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, суд на которыми проходит в Бакинском военном суде.

Было отмечено, что в результате войны гражданской инфраструктуре, экономике, экологии, оборонному комплексу и пр. Азербайджана был нанесен общий материальный ущерб более чем на 100 миллиардов манатов.

Отметим, что 18 февраля продолжилось судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Государственные обвинители Фуад Мусаев и Вюсал Абдуллаев огласили часть обвинительного акта, касающуюся отдельных преступных фактов, совершенных в ходе агрессивной войны, и участия обвиняемых по делу в этих преступлениях.

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Версия на английском языке Amount of material damage to Azerbaijan's military arsenal and civilian infrastructure revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hərbi arsenalına və mülki infrastrukturuna vurulmuş maddi ziyanın məbləği elan edilib

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