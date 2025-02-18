В двух карабахских войнах Азербайджану был нанесен материальный ущерб более чем на 100 млрд манатов

В двух карабахских войнах Азербайджану был нанесен материальный ущерб более чем на 100 млрд манатов

В период Первой Карабахской войны и последующие периоды, а также во время Второй Карабахской войны гражданской инфраструктуре был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 5,2 млрд манатов.

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В период Первой карабахской войны и последовавший за этим период оккупации азербайджанских земель, а также во время Второй карабахской войны гражданской инфраструктуре Азербайджана был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 5,2 млрд манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в обвинительном акте по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, суд на которыми проходит в Бакинском военном суде. Было отмечено, что в результате войны гражданской инфраструктуре, экономике, экологии, оборонному комплексу и пр. Азербайджана был нанесен общий материальный ущерб более чем на 100 миллиардов манатов. Отметим, что 18 февраля продолжилось судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. Государственные обвинители Фуад Мусаев и Вюсал Абдуллаев огласили часть обвинительного акта, касающуюся отдельных преступных фактов, совершенных в ходе агрессивной войны, и участия обвиняемых по делу в этих преступлениях. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Amount of material damage to Azerbaijan's military arsenal and civilian infrastructure revealed