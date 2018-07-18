В отношении певицы Кенуль Керимовой совершено мошенничество на 32 тыс. манатов

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в мошенничестве Малахат Мамедовой.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Фикрета Гарибова были уточнены анкетные данные обвиняемой.

При уточнении анкетных данных было выявлено, что М.Мамедова была ранее судима.

Она сообщила, что в 2012 году была обвинена в мошенничестве и приговорена Бакинским судом по тяжким преступлениям к условному наказанию.

Предварительное заседание суда назначено на 20 июля.

Отметим, что М.Мамедова обвиняется в присвоении мошенническим путем около 300 тыс. манатов. В качестве потерпевшей по уголовному делу проходит и заслуженная артистка Азербайджана, певица Кенуль Керимова.

Согласно обвинительному акту, М.Мамедова получила от К.Керимовой 32 тыс. манатов для устройства ее сына в вуз.

М.Мамедовой инкриминируется статья 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК АР.