В Огузе волк растерзал скот, напал на местных жителей - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена лиц, пострадавших в результате нападения волка.

Как сообщает местное бюро Report, все они являются жителями районного села Хачмаз.

Это - 15-летний Намик Бекиров, его ровесник Турал Мамеднабили, 57-летние Ибрагим Исламов и Махира Мамедова.

В Шекинской центральной районной больнице заявили, что состояние 15-летнего Намика Бекирова средней тяжести.

Состояние 15-летнего Турала Мамеднабили также средне-стабильное.

Состояние укушенных в правую и левую руку 57-летних Ибрагима Исламова и Махиры Мамедовой удовлетворительное.

Пострадавшим сделана вакцина против бешенства, они находятся под присмотром врачей.

*** 18:31

В Огузском районе волк растерзал скот, нанес увечья местным жителям.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент отмечен сегодня днем в селе Хачмаз.

Хищник сначала растерзал домашний скот, а потом набросился на людей. Пострадавшие четыре человека, двое из которых дети, доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.

В медицинском учреждении заявили, что у одного из пострадавших глубокая рана на лице. Его состояние расценивается как тяжелое.