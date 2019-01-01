 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Огузе ранен ножом 20-летний юноша

    Житель села был доставлен ночью в Огузскую районную центральную больницу с колото-резаной травмой брюшной полости

    Огуз. 1 января. REPORT.AZ/ В Огузском районе ранен ножом 20-летний юноша.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, житель районного села Ширванлы Эшгин Габиль оглу Халилов 1998 года рождения был доставлен ночью в Огузскую районную центральную больницу с колото-резаной травмой брюшной полости.

    С учетом его состояния для продолжения лечения он был направлен в Шекинскую районную центральную больницу, где был прооперирован.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi