В Огузе ранен ножом 20-летний юноша

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Огуз. 1 января. REPORT.AZ/ В Огузском районе ранен ножом 20-летний юноша.
Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, житель районного села Ширванлы Эшгин Габиль оглу Халилов 1998 года рождения был доставлен ночью в Огузскую районную центральную больницу с колото-резаной травмой брюшной полости.
С учетом его состояния для продолжения лечения он был направлен в Шекинскую районную центральную больницу, где был прооперирован.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости