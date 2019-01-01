В Огузе ранен ножом 20-летний юноша

Огуз. 1 января. REPORT.AZ/ В Огузском районе ранен ножом 20-летний юноша.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, житель районного села Ширванлы Эшгин Габиль оглу Халилов 1998 года рождения был доставлен ночью в Огузскую районную центральную больницу с колото-резаной травмой брюшной полости.

С учетом его состояния для продолжения лечения он был направлен в Шекинскую районную центральную больницу, где был прооперирован.

По факту ведется расследование.