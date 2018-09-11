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    В Огузе автомобиль врезался в дерево, пострадали три человека

    © Report

    Огуз. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Огузском районе произошло ДТП. 

    Как сообщает северо-западное бюро Report, авария зарегистрирована сегодня в селе Хачмаз. 

    Житель села Наиль Нариман оглу Ибрагимли 1994 г.р. за рулем автомобиля марки "Mercedes" врезался в дерево. 

    Пострадавшие в результате ДТП водитель и его пассажиры - житель села Хачмаз Насиб Анвер оглу Фарзализаде 1993 г.р. и Тебриз Арзу оглу Халилов 1995 г.р. помещены в Огузскую центральную районную больницу. С учетом тяжелого состояния раненых, их направили В Шекинскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование. 

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