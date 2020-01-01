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В Огузе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавший

В Огузе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавший

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке шоссе Исмаиллы-Гарамарьям-Шеки, проходящего через село Керимли.

Автомобиль марки "Niva" управляемый жителем Баку Алескером Казым оглы Кязимзаде, 1998 года рождения, с государственным номерным знаком 99-MR-833, потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.

22-летний А.Кязимзаде с различными телесными повреждениями был доставлен в Огузскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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