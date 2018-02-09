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    В Нефтчале у ранее судимого мужчины изъяты наркотики и оружие

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ На основе оперативной информации сотрудниками Нефтчалинского РОП были проведены мероприятия по поимке подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, им оказался житель поселка Гасанабад, ранее судимый Рашад Абдуллаев. 

    При обыске у него были изъяты 55 г марихуаны. 

    В продолжение оперативно-розыскных мероприятий был проведен обыск и в доме задержанного. При обыске в его доме были обнаружены 1 кг 445 г марихуаны и ружье марки "TOЗ-8" без соответствующих документов. Задержанный и найденные при нем материальные улики переданы следствию.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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