В Насиминском районе Баку задержаны мошенники

Правоохранительные органы Азербайджана задержали группу мошенников в столице страны.

Как сообщили Report в МВД, сотрудники полиции Насиминского района Баку задержали троих подозреваемых в крупном мошенничестве.

Среди задержанных – две женщины: У.Абдуллаева и ее сообщница Э.Аббасова, а также мужчина – И.Гасымзаде. По предварительным данным, преступная группа действовала по заранее разработанной схеме и сумела обманным путем завладеть денежными средствами граждан на общую сумму 26 тысяч манатов.

Ведется расследование.