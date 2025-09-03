В Насиминском районе Баку задержаны мошенники
Происшествия
- 03 сентября, 2025
- 14:11
Правоохранительные органы Азербайджана задержали группу мошенников в столице страны.
Как сообщили Report в МВД, сотрудники полиции Насиминского района Баку задержали троих подозреваемых в крупном мошенничестве.
Среди задержанных – две женщины: У.Абдуллаева и ее сообщница Э.Аббасова, а также мужчина – И.Гасымзаде. По предварительным данным, преступная группа действовала по заранее разработанной схеме и сумела обманным путем завладеть денежными средствами граждан на общую сумму 26 тысяч манатов.
Ведется расследование.
