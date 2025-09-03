    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В Насиминском районе Баку задержаны мошенники

    Происшествия
    • 03 сентября, 2025
    • 14:11
    Правоохранительные органы Азербайджана задержали группу мошенников в столице страны.

    Как сообщили Report в МВД, сотрудники полиции Насиминского района Баку задержали троих подозреваемых в крупном мошенничестве.

    Среди задержанных – две женщины: У.Абдуллаева и ее сообщница Э.Аббасова, а также мужчина – И.Гасымзаде. По предварительным данным, преступная группа действовала по заранее разработанной схеме и сумела обманным путем завладеть денежными средствами граждан на общую сумму 26 тысяч манатов.

    Ведется расследование.

    мошенники Баку МВД задержание
