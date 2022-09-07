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В МЧС прошло совещание, посвященное обсуждению вопросов пожарной безопасности в лесах

В МЧС прошло совещание, посвященное обсуждению вопросов пожарной безопасности в лесах 7 сентября в Министерстве по чрезвычайным ситуациям при участии министра, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова и министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева прошло совещание, посвященное обсуждению вопросов пожарной безопасности в лесах.
Происшествия
7 сентября 2022 г. 19:54
В МЧС прошло совещание, посвященное обсуждению вопросов пожарной безопасности в лесах

7 сентября в Министерстве по чрезвычайным ситуациям при участии министра, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова и министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева прошло совещание, посвященное обсуждению вопросов пожарной безопасности в лесах.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Кямаледдин Гейдаров рассказал о лесных пожарах, произошедших в последнее время в нашей стране, и их причинах. Министр отметил, что на фоне глобального изменения климата, продолжительной жаркой, засушливой погоды и воздействия антропогенных факторов, к сожалению, в этом году в различных регионах нашей страны произошли лесные пожары. Министр напомнил, что хотя тушение пожаров в горных районах со сложным рельефом сопряжено с дополнительными трудностями, Министерство по чрезвычайным ситуациям мобилизовало все возможности для тушения пожаров вместе с соответствующими структурами.

Подчеркнув важность дальнейшего усиления скоординированной деятельности между соответствующими государственными органами для эффективной организации комплексной борьбы с лесными пожарами, министр К.Гейдаров предложил создать совместную рабочую группу в составе сотрудников обоих министерств с целью подготовки и представления предложений по профилактике лесных пожаров и обеспечению пожарной безопасности в лесах.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев отметил важность таких совместных консультаций для дальнейшего повышения эффективности борьбы с лесными пожарами. Министр высоко оценил предложение о создании совместной рабочей группы.

В завершение было принято решение о создании совместной рабочей группы в составе сотрудников обоих министерств.

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