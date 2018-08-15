В Лянкяране женщина получила ножевые ранения со стороны родственника

Лянкяран. 15 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе молодая женщина получила тяжелые ранения.

Как сообщает южное бюро Report, Ализаде Гюльсума Джейхун гызы (1994) около 21:30 поступила в Лянкяранскую центральную больницу с колото-резаными ранами в различных областях тела.

Близкие Г.Ализаде сообщили, что она получила травмы по неосторожности. Во время медицинского обследования у пострадавшей было выявлено проникающее ранение в области правой подмышки, внутренней части правой руки и правого бедра. Она была прооперирована.

Г. Ализаде ранее была замужем.

По поступившей нам информации, инцидент совершен родственником по имени Эльшан на почве семейного конфликта.