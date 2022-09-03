В Лянкяране автомобиль упал в канал, есть погибший и раненый

В Лянкяранском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

В Лянкяранском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Кяргелан.

Так, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство упало в канал.

В результате находившиеся в машине мужчина и его сын (личности уточняются - ред.) с различными травмами были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь отца не удалось.

Тело передано на экспертизу.

По факту ведется расследование.