В Лянкяране автомобиль упал в канал, есть погибший и раненый

В Лянкяранском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Кяргелан.
Так, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство упало в канал.
В результате находившиеся в машине мужчина и его сын (личности уточняются - ред.) с различными травмами были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь отца не удалось.
Тело передано на экспертизу.
По факту ведется расследование.