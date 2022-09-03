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В Лянкяране автомобиль упал в канал, есть погибший и раненый

В Лянкяране автомобиль упал в канал, есть погибший и раненый В Лянкяранском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
3 сентября 2022 г. 02:11
В Лянкяране автомобиль упал в канал, есть погибший и раненый

В Лянкяранском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Кяргелан.

Так, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство упало в канал.

В результате находившиеся в машине мужчина и его сын (личности уточняются - ред.) с различными травмами были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь отца не удалось.

Тело передано на экспертизу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda avtomobil kanala aşıb, ata ölüb, oğlu xəsarət alıb

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