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В Лянкяране автомобиль сбил пешехода, водитель скрылся

​В Лянкяране автомобиль сбил пешехода, водитель скрылся

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел в городе Лиман.

Жителя села Сейидбазар Джалилабадского района 14-летнего Мирзаева Адема Агагусейн оглу сбил неустановленный автомобиль. После инцидента водитель скрылся с места происшествия.

При помощи прохожего пострадавший был доставлен в больницу. Ему была оказана соответствующая медицинская помощь. 

Из-за тяжелого состояния, пострадавшего привезли в Баку. По факту ведется расследование.

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