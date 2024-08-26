В Лерике у наркокурьера изъяли 10 кг наркотиков

В Лерике у наркокурьера изъяли 10 кг наркотиков.

В Лерике у наркокурьера изъяли 10 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

По информации, у ранее судимого 25-летнего Вусала Абдуллазаде было изъято 10 кг марихуаны, героина и метамфетамина, а также 50 таблеток метадона.

В ходе расследования было установлено, что Абдуллазаде приобрел наркотики у гражданина Ирана, и должен был доставить их по определенным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Абдуллазаде была избрана мера пресечения в виде ареста.