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В Лерике у наркокурьера изъяли 10 кг наркотиков

В Лерике у наркокурьера изъяли 10 кг наркотиков В Лерике у наркокурьера изъяли 10 кг наркотиков.
Происшествия
26 августа 2024 г. 10:15
В Лерике у наркокурьера изъяли 10 кг наркотиков

В Лерике у наркокурьера изъяли 10 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

По информации, у ранее судимого 25-летнего Вусала Абдуллазаде было изъято 10 кг марихуаны, героина и метамфетамина, а также 50 таблеток метадона.

В ходе расследования было установлено, что Абдуллазаде приобрел наркотики у гражданина Ирана, и должен был доставить их по определенным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Абдуллазаде была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLerikdə İran vətəndaşına narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxs həbs olunub

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