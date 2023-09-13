В Лачыне на противотанковой мине подорвался экскаватор

В Лачыне экскаватор подорвался на противотанковой мине.

В Лачыне экскаватор подорвался на противотанковой мине.

Как сообщил Report, главный инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Аслан Гияслы, сегодня около 16 часов в районе села Газидара Лачынского района на противотанковой мине подорвался экскаватор, принадлежащий одной из компаний, проводящих ремонтно-восстановительные работы на берегу реки Хакари. В результате происшествия пострадавших нет, технике причинен материальный ущерб.

По данному факту проводится расследование.