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В Лачыне на противотанковой мине подорвался экскаватор

В Лачыне на противотанковой мине подорвался экскаватор В Лачыне экскаватор подорвался на противотанковой мине.
Происшествия
13 сентября 2023 г. 19:01
В Лачыне на противотанковой мине подорвался экскаватор

В Лачыне экскаватор подорвался на противотанковой мине.

Как сообщил Report, главный инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Аслан Гияслы, сегодня около 16 часов в районе села Газидара Лачынского района на противотанковой мине подорвался экскаватор, принадлежащий одной из компаний, проводящих ремонтно-восстановительные работы на берегу реки Хакари. В результате происшествия пострадавших нет, технике причинен материальный ущерб.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на английском языке Excavator hits anti-tank mine in Azerbaijan’s Lachin 
Версия на азербайджанском языке Laçında ekskavator tank əleyhinə minaya düşüb

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