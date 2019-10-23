​В Кюрдемире столкнулись два грузовика, пострадали оба водителя

В Кюрдемирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, ДТП произошло на автомобильной дороге Баку-Газах, село Кяррар Кюрдамирского района.

Так, грузовик марки TIR въехал в «Камаз». В результате столкновения грузовиков оба водителя: житель Геранбоя, 1977-го года рождения, Эльнур Физули оглы Садыгов и житель Баку, 1981-го года рождения Тахмасиб Магоммедали оглы Алиев, 1981-го года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены Кюрдемирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.