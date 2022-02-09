В Кюрдамире жители Гянджи задержаны с большим количеством героина

В Кюрдамире жители Гянджи были задержаны с большим количеством героина.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в результате операции сотрудники Кюрдамирского районного отдела полиции задержали ранее неоднократно судимого жителя Гянджи Юсубова Ниджата Эльгиз оглу.
При задержании Ниджата Юсубова при нем было обнаружено 1 кг 20 г героина и 365 г марихуаны.
У Мурсалова Турала Лачын оглу было изъято 0,850 г психотропного вещества - метамфетамина.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.