В Кюрдамире жители Гянджи задержаны с большим количеством героина

В Кюрдамире жители Гянджи были задержаны с большим количеством героина.

В Кюрдамире жители Гянджи были задержаны с большим количеством героина.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в результате операции сотрудники Кюрдамирского районного отдела полиции задержали ранее неоднократно судимого жителя Гянджи Юсубова Ниджата Эльгиз оглу.

При задержании Ниджата Юсубова при нем было обнаружено 1 кг 20 г героина и 365 г марихуаны.

У Мурсалова Турала Лачын оглу было изъято 0,850 г психотропного вещества - метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.