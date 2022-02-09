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В Кюрдамире жители Гянджи задержаны с большим количеством героина

В Кюрдамире жители Гянджи задержаны с большим количеством героина В Кюрдамире жители Гянджи были задержаны с большим количеством героина.
Происшествия
9 февраля 2022 г. 18:45
В Кюрдамире жители Гянджи задержаны с большим количеством героина

В Кюрдамире жители Гянджи были задержаны с большим количеством героина.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в результате операции сотрудники Кюрдамирского районного отдела полиции задержали ранее неоднократно судимого жителя Гянджи Юсубова Ниджата Эльгиз оглу.

При задержании Ниджата Юсубова при нем было обнаружено 1 кг 20 г героина и 365 г марихуаны.

У Мурсалова Турала Лачын оглу было изъято 0,850 г психотропного вещества - метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə Gəncə sakinləri külli miqdarda heroinlə saxlanılıblar

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