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В Кюрдамире автомобиль опрокинулся в водоканал, два человека утонули

В Кюрдамире автомобиль опрокинулся в водоканал, два человека утонули В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.
Происшествия
16 августа 2023 г. 17:43
В Кюрдамире автомобиль опрокинулся в водоканал, два человека утонули

В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Кюрдамир-Зардаб, проходящей через село Гарамахмудлу.

Водитель автомобиля марки "Mitsubishi", двигаясь в направлении Кюрдамира, внезапно потерял контроль над управлением, съехал с дороги и опрокинулся в придорожный водоканал.

В результате водитель и пассажир автомобиля скончались, утонув в воде.

Их тела были извлечены из воды и переданы в Кюрдамирский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

В настоящее время по факту аварии проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə avtomobil su kanalına aşıb, iki nəfər boğularaq ölüb

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