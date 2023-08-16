В Кюрдамире автомобиль опрокинулся в водоканал, два человека утонули

В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.

В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Кюрдамир-Зардаб, проходящей через село Гарамахмудлу.

Водитель автомобиля марки "Mitsubishi", двигаясь в направлении Кюрдамира, внезапно потерял контроль над управлением, съехал с дороги и опрокинулся в придорожный водоканал.

В результате водитель и пассажир автомобиля скончались, утонув в воде.

Их тела были извлечены из воды и переданы в Кюрдамирский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

В настоящее время по факту аварии проводится расследование.