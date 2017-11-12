В Киеве состоялось шествие под руководством Саакашвили - ВИДЕО

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Киев. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Киеве состоялось «Шествие возмущённых», которое собралось на призыв Михаила Саакашвили. Главные требования шествия —принять законы об импичменте Президента и Антикоррупционный суд.

Как сообщает украинское бюро Report, около семисот человек собрались на Михайловской площади и колонной пошли к площади Конституции, которая перед Верховной Радой.

Представитель «Руха новых сил» Иван Слободянык назвал провокацией то, что на Михайловской площади разместили ярмарок продуктов. Не смотря на это, колонна сформировалась и рушила согласно маршруту.

Колонну возглавили представители оппозиции, «Руха новых сил», а сам Саакашвили пришёл вместе со своей женой и сыном.

«Я здесь вместе со своей семьёй. И если наши действия грозят каким-то переворотом, то это будет в первую очередь переворот в мышлении людей»,— заявил Саакашвили.

На шествии также присутствовали народные депутаты, общественные активисты.

«Сейчас мы наблюдаем как «Солидарность» и «Народный фронт» поссорились между собой, и не хотят объединятся для последующей борьбы за власть на выборах. Мы наблюдаем как возбудили дело на сына Авакова, как они сейчас выясняют между собой отношения. И я скажу что для нас это хорошо. Ведь нам тогда легче бороться за свои цели»,—заявил народный депутат Украины Сергей Лещенко.

Народный депутат Юрий Левченко, член партии «Свобода» заявил Report, что по его мнению митингующие должны заставить Парламент проголосовать за ряд важных законопроектов —Антикоррупционный суд и реформу избирательной системы, снятие депутатской неприкосновенности. «Я надеюсь, что наша борьба даст хорошие результаты и мы дальше будем требовать перевыборов Верховной Рады. Потому что основная проблема коррупции —в депутатах, которые сидят в парламенте. А законопроекты, которые мы продвигаем —это кирпичики в этой цели»,—заявил в комментарии Report Юрий Левченко.