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    В Баку в каменном карьере ранили ножом 33-летнего мужчину

    Состояние раненого тяжелое

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В каменном карьере на территории Сабунчинского района Баку произошла драка между рабочими.

    Как сообщает Report, во время драки в каменном карьере в поселке Маштага один рабочий получил ножевое ранение. 

    Согласно информации, Сафаров Рамал (1995 г.р.) рождения из хулиганских побуждений нанес несколько ножевых ранений своему товарищу по работе Садыгову Мадату (1983 г.р.). М.Садыгов с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3.

    Его состояние оценивается как тяжелое.

    По данному факту проводится расследование в 14-м отделении полиции Сабунчинского районного управления полиции.

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