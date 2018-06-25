В Имишли произошло ДТП, погиб 1, ранены 8 человек

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована сегодня днем недалеко от городской поликлиники.

В результате столкновения автомобилей марок "Mercedes" и "Жигули" житель села Сарханлы Бабек Бехбуд оглу Асадов 1970 г.р. скончался, еще 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

Раненые помещены в Имишлинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.