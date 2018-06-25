 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Имишли произошло ДТП, погиб 1, ранены 8 человек

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошло тяжелое ДТП. 

    Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована сегодня днем недалеко от городской поликлиники. 

    В результате столкновения автомобилей марок "Mercedes" и "Жигули" житель села Сарханлы Бабек Бехбуд оглу Асадов 1970 г.р. скончался, еще 8 человек получили травмы различной степени тяжести. 

    Раненые помещены в Имишлинскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi