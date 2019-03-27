В Хызы обнаружен снаряд и взрывные боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).

27 марта в 10:33 из Call-центра "102" министерства внутренних дел поступила информация о том, что на территории поселка Гилязи Хызинского района обнаружен снаряд.

На указанную территорию незамедлительно были направлены сотрудники специальной мобильной группы быстрого реагирования агентства и отделения полиции Хызинского района.

Сотрудники Агентства и отделения полиции Хызинского района осмотрели территорию скопления бытовых отходов. Для обеспечения безопасности местного населения участок был огражден полицейскими.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 51 патронов 12.7 мм калибра, не содержащие взрывчатые вещества 4 снаряда (57 мм, OR-281) и пр. боеприпасы, которые транспортировали для уничтожения на центральный полигон Агентства.

На территории площадью 1 500 кв. метров вокруг обнаруженного снаряда был произведен наземный осмотр, других опасных предметов и устройств обнаружено не было.